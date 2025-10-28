Венгрия хуже всех в ЕС по уровню верховенства права

Согласно новому отчету World Justice Project, опубликованному во вторник, Венгрия продолжает опускаться в рейтинге верховенства права и занимает последнее место в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Венгрия получила 0,50 балла из возможного 1,0. Это самый низкий показатель в сфере верховенства права среди 27 государств-членов Европейского Союза, и на 0,02 ниже, чем оценка Венгрии в 2024 году.

Только Словакия, чей показатель снизился на 0,023 до 0,64, претерпела большее падение рейтинга в пределах ЕС.

Однако Венгрия была не единственной страной, где ситуация с правосудием ухудшилась: отчет зафиксировал снижение индекса верховенства права в двух третей стран ЕС по сравнению с 2024 годом – из-за "сокращения открытости правительства, ухудшения работы судебной системы и ослабления контроля за соблюдением регуляторных норм".

Исследование также отметило подобные негативные тенденции в Великобритании (0,78, -0,01), США (0,68, -0,028), России (0,41, -0,049) и Украине (0,48, -0,007).

Россия продемонстрировала самое резкое общее падение между 2024 и 2025 годами среди всех изучаемых стран, тогда как значительное ослабление верховенства права в США разместило эту страну между Словенией и Португалией в рейтинге государств ЕС, ЕАСТ и Северной Америки.

На другом конце шкалы Дания оказалась лидером ЕС по уровню верховенства права (0,90), за ней следуют Норвегия, Финляндия и Швеция.

Исследователи также установили, что три из четырех стран ЕС испытали ухудшение в сфере гражданского и уголовного правосудия.

На днях чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак сказал, что среди стран ЕС растет недовольство ситуацией с верховенством права в Венгрии.

В июле Европейская комиссия в ежегодном отчете о верховенстве права признала неудовлетворительной ситуацию в Венгрии.