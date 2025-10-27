Эстония выделила 150 тысяч евро на поддержку энергосистемы Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна объявил о выделении средств на поддержку украинского энергетического сектора перед зимой.

Об этом он сказал на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой во время визита в Киев 27 октября, пишет корреспондент "Европейской правды".

Тсахкна посещает украинскую столицу в период усиления Россией ударов по энергетическому сектору страны.

Он заявил, что ранее Эстония предоставила около 700 тысяч евро на поддержку украинской энергетики. На этот раз он объявил о выделении 150 тысяч евро на поддержку энергетической системы Украины и фонда энергетической поддержки.

"Уже стало холодно, а Россия осуществляет жестокие атаки на энергетическую инфраструктуру, терроризируя гражданское население", – добавил он.

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении около $150 млн на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.

Кроме этого, Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.

24 октября стало известно, что Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы ускорить поставки генераторов, энергооборудования и мобильных теплоэлектростанций.