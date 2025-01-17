В G7 заверили, что видят попытки влияния Кремля через пропагандистскую работу RT

Страны "Группы семи" и партнеры в совместном заявлении заверили, что видят попытки России манипулировать общественным мнением на Западе через своего пропагандистского вещателя RT (Russia Today).

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления опубликовала, в частности, пресс-служба МИД Канады.

Совместное заявление издано от имени Механизма быстрого реагирования G7 (G7 RRM), наблюдателями в котором являются также Нидерланды, Швеция, Австралия и Новая Зеландия.

"G7 RRM принимает во внимание недавние заявления США, Великобритании и Канады, разоблачающие скрытую деятельность российской государственной медиакомпании RT (бывшей Russia Today) и Агентства социального дизайна (SDA). В этих заявлениях говорится, что Кремль финансирует и координирует скрытые усилия этих компаний по дестабилизации обществ с помощью глобальных кампаний дезинформации и влияния", – говорится в заявлении.

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Также в них указывается, что эти компании пытаются использовать различные противоречивые вопросы для поляризации обществ, ослабления доверия к правительствам, а также отвлекают внимание от войны России против Украины.

"Механизм быстрого реагирования G7 максимально серьезно воспринимает любое внешнее манипулирование информацией и вмешательство. Члены G7 RRM продолжат освещать эту вредную деятельность, которая может включать также поддерживаемую государственными субъектами злонамеренную кибердеятельность, психологические и информационные операции, скрытое влияние", – говорится в заявлении.

Механизм быстрого реагирования G7 является инициативой для противодействия поддерживаемому государственными субъектами информационному воздействию, ее основали в 2018 году.

Напомним, в 2024 году ЕС утвердил санкции против четырех пропагандистских ресурсов РФ, среди которых Voice of Europe. Чешские спецслужбы заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, в связи с чем против него ввели санкции.

Работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik в ЕС запретили еще в марте 2022 года.

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