В Германии отреагировали на решение США вывести часть войск

Европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Об этом заявил в субботу министр обороны Германии Борис Писториус в ответ на объявление о планах США вывести 5000 военнослужащих из Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Германия на правильном пути" в этом плане, сказал Писториус, указав на расширение вооруженных сил Бундесвера, более крупные и быстрые закупки оборудования и строительство инфраструктуры.

В пятницу Пентагон объявил, что США выведут 5 000 военнослужащих из Германии, которая является союзником по НАТО.

Писториус оценил текущую численность американских войск, дислоцированных в Германии, в "почти 40 000".

В ответ на резкую критику со стороны Вашингтона в отношении расходов на оборону европейские члены НАТО, включая Германию, пообещали взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Однако из-за ограниченных бюджетов и значительных пробелов в военном потенциале региона потребуется много лет, чтобы удовлетворить собственные потребности в сфере безопасности.

"Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, соответствует нашим интересам и интересам Соединенных Штатов", – сказал Писториус.

Тем не менее, по его словам, "было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, включая Германию".

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц "считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие", а также добавил, что тот "не знает, о чем говорит".

Это заявление президента США прозвучало после того, как в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранское руководство унижает весь американский народ, а также в очередной раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне.

На этом фоне Трамп пригрозил сократить численность американских войск в Германии.