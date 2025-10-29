Вучич просит США ослабить санкционное давление на НПЗ, связанный с "Газпромом"

Президент Сербии Александар Вучич обратился к США с просьбой предоставить больше времени для решения вопроса контроля "Газпрома" над единственным нефтеперерабатывающим заводом страны, который попал под санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам Вучича, нефтеперерабатывающий завод NIS в городе Панчево, что к востоку от Белграда, имеет запасы нефти максимум до 20 ноября. Это единственный НПЗ в стране, к тому же он частично контролируется подсанкционной компанией "Газпром нефть".

Сербский президент выразил надежду, что "США не начнут вводить вторичные санкции" по крайней мере до середины декабря, когда Сербия надеется решить проблемы, связанные с долей "Газпром нефти" в NIS.

Он также призвал американских чиновников не наказывать сербские финансовые учреждения, которые обрабатывают розничные и другие платежи на заправках, принадлежащих нефтеперерабатывающему заводу.

Россия и Сербия все еще пытаются найти способ отменить американские санкции, введенные в январе против NIS из-за ее преимущественно российской собственности. Санкции вступили в силу 9 октября после окончания действия окончательной отсрочки.

В США говорили, что ожидают от Сербии избавления зависимости от российского "Газпрома" путем выкупа его доли в NIS или национализации. Но Вучич отвергал последний вариант, а российская сторона на продажу доли пока не соглашается.

СМИ ранее писали, что из-за санкций США единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии рискует остановиться без новых поставок.