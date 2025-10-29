Вучич просить США послабити санкційний тиск на НПЗ, повʼязаний з "Газпромом"

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до США з проханням надати більше часу для вирішення питання контролю "Газпрому" над єдиним нафтопереробним заводом країни, який потрапив під санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами Вучича, нафтопереробний завод NIS у місті Панчево, що на схід від Белграда, має запаси нафти максимум до 20 листопада. Це єдиний НПЗ у країні, до того ж він частково контролюється підсанкційною компанією "Газпром нефть".

Сербський президент висловив сподівання, що "США не почнуть запроваджувати вторинні санкції" принаймні до середини грудня, коли Сербія сподівається вирішити проблеми, пов'язані з часткою "Газпром нефть" у NIS.

Він також закликав американських посадовців не карати сербські фінансові установи, які обробляють роздрібні та інші платежі на заправках, що належать нафтопереробному заводу.

Росія та Сербія все ще намагаються знайти спосіб скасувати американські санкції, запроваджені у січні проти NIS через її переважно російську власність. Санкції набули чинності 9 жовтня після закінчення дії остаточного відтермінування.

У США казали, що очікують від Сербії позбавлення залежності від російського "Газпрому" шляхом викупу його частки у NIS або націоналізації. Але Вучич відкидав останній варіант, а російська сторона на продаж частки поки не погоджується.

ЗМІ раніше писали, що через санкції США єдиний нафтопереробний завод Сербії ризикує зупинитися без нових поставок.