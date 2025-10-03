СМИ: шатдаун в США поставил под вопрос переговоры с делегацией Украины по оружию

Шатдаун правительства США поставил под вопрос переговоры об оружии между украинской и американской сторонами в Вашингтоне на этой неделе.

Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на украинского чиновника, пишет "Европейская правда".

Сотни тысяч федеральных служащих США были отправлены в вынужденный отпуск после того, как демократы и республиканцы не смогли достичь согласия по государственным расходам, и американское правительство приостановило работу.

Это оставило переговоры о возможном соглашении между Украиной и США по дронам в подвешенном состоянии, сообщил изданию источник в правительстве Украины.

Украинская делегация прибыла в Вашингтон во вторник для встреч с представителями Белого дома, чтобы разработать соглашение об обмене технологиями в сфере беспилотников в обмен на американские роялти, сообщало издание The Wall Street Journal.

Однако переговоры оказались под угрозой срыва в результате шатдауна, ведь федеральных служащих попросили оставаться дома.

"Я не вижу, как они (переговоры) могут продолжаться", – сказал украинский собеседник изданию.

"Основная обеспокоенность заключается в том, что у нас много дискуссий по поводу будущих поставок (оружия)... Все будущие проекты несколько пострадали, потому что представители Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого шатдауна", – добавил собеседник.

Он добавил, что "другие украинские делегации, которые должны были прибыть в ближайшие недели, теперь пересматривают свои планы".

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с конца сентября и в начале октября украинская делегация проведет в США технические встречи по оружию.

Он сообщал, что речь пойдет о покупке оружия у Соединенных Штатов Америки через различные программы, а также о сделке по дронам, которая может достичь миллиардов долларов.