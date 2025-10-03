Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что все больше стран якобы разделяют его мнение, что ЕС "дрейфует в войну".

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время эфира на Kossuth Radio.

Он заявил, что позиция Венгрии заключается в стремлении к прекращению огня, мира и непрерывных дипломатических переговоров между сторонами.

Орбан подчеркнул, что все больше стран якобы чувствуют себя так же, как Венгрия, что мы будем дрейфовать в войну, и "рано или поздно гробы вернутся домой, с погибшими, павшими молодыми людьми".

Эта опасность растет, и венгры не хотят брать ее на себя, сказал он.

Виктор Орбан также говорил о праве каждого на то, чтобы его собственный народ решал, хочет ли он быть в общем союзе с другим народом. Венграм не нужно заботиться о том, что говорят другие 26 стран-членов ЕС, "мы должны заботиться о собственном мнении, мы должны знать, чего хотят венгры".

Орбан повторил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы не разделить их судьбу – а судьба украинцев, по его словам, быть рядом с Россией.

Как сообщалось, Венгрия не поддерживает идею предоставления Украине "репарационных займов" на базе средств из замороженных активов России.

По данным СМИ, канцлер Германии Фридрих Мерц во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании жестко раскритиковал Орбана за то, что тот срывает важные дискуссии.