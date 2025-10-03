Разведка Эстонии: зимой РФ, вероятно, усилит атаки на энергосистему Украины

В предстоящий зимний период Россия, вероятно, активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению – у России сейчас для этого больше ресурсов, чем раньше.

Об этом сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По оценке Кивисельга, в ближайшее время ход боевых действий, скорее всего, существенно не изменится. Российские войска продолжат оказывать давление по всей линии фронта, стремясь к локальным тактическим успехам.

"В целом оборонительные рубежи Украины удерживаются, и нет признаков того, что в ближайшие недели Российской Федерации удастся добиться значительного прорыва", – отметил Кивисельг.

Испытывая разочарование из-за военных неудач, российские пропагандисты призывают наносить удары по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины с целью нанести гражданскому населению максимальный ущерб.

"Несмотря на общественную шумиху, такой сценарий остается весьма вероятным. Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. Во-вторых, у России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ударов", – сказал глава разведцентра.

Кивисельг подчеркнул, что асимметричные действия российских войск по нарушению стабильной работы украинских атомных электростанций следует считать крайне серьезными и опасными.

"Цель этих действий – устроить масштабную диверсию и отвлечь силы украинской власти и международных партнеров, которые оказывают поддержку Украине. Ликвидация последствий крупной ядерной аварии и регионального радиоактивного заражения потребовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов страны и привела бы к прекращению оборонительных операций. Кроме того, понадобилась бы масштабная международная гуманитарная помощь, доставка которой из-за враждебных действий России оказалась бы связана с крайне высоким риском для безопасности", – сказал Кивисельг.

В среду СМИ сообщили, что США будут предоставлять Украине разведывательную информацию об объектах энергетической инфраструктуры в России.

Швеция на этой неделе объявила о выделении дополнительных почти 100 млн евро на гуманитарную поддержку Украины.