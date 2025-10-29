В США назвали сокращение своего контингента в Европе "положительным знаком"

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте командования.

Американские военные анонсировали передислокацию 2-й боевой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии на базу в штате Кентукки в рамках "тщательно спланированного процесса", инициированного главой Пентагона.

"Это не означает вывод американских войск из Европы или ослабление обязательств перед НАТО и по статье 5 Североатлантического договора. Наоборот, это положительный знак роста потенциала и ответственности Европы", – говорится в сообщении.

Там добавили, что изменение в размещении военных сил США "не изменит ситуацию с безопасностью в Европе".

Как сообщала "Европейская правда", 29 октября Министерство обороны Румынии подтвердило информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Весной США объявили о передислокации американских военных из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.