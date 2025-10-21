Швеция через Всемирный банк выделяет на поддержку Украины 35 млн евро

Швеция выделяет 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.

Об этом сообщил во вторник МИД Швеции, пишет "Европейская правда".

В министерстве отметили, что Швеция поддерживает Украину через Всемирный банк и накануне зимнего периода увеличивает свою поддержку Трастовому фонду Всемирного банка для оказания помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF) на 385 млн шведских крон, что эквивалентно 35 млн евро.

Этот фонд позволяет удовлетворить самые насущные потребности и укрепить устойчивость Украины и способствовать ее долгосрочному восстановлению, подчеркнули в МИД Швеции.

Напомним, 20 октября Совет ЕС по иностранным делам обратился к Европейской комиссии с просьбой разработать дополнительные меры для лучшей поддержки энергетической безопасности Украины.

13 октября стало известно, что Европейский Союз работает над выделением Украине дополнительных 100 млн евро зимней помощи.

Также Польша пообещала помочь Украине после российских ударов по энергетике.