Литовская железная дорога не будет больше транспортировать продукцию "Лукойла"

Литовская железная дорога (LTG), которая транспортировала продукцию "Лукойла" в Калининград, заявила, что будет придерживаться санкций США и Великобритании, ограничивающих продажу продукции крупнейших российских нефтяных компаний, и больше не будет осуществлять перевозки.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в прошлом году LTG перевезла в Калининградскую область в целом 371 тысячу тонн нефтепродуктов, из которых 345 тысяч тонн составляли продукты "Лукойла".

Нефть "Роснефти" не транспортировалась через Литву ни в прошлом, ни в этом году, но в этом году LTG перевезла 194 тысячи тонн нефти "Лукойла" в Калининград.

"Важно отметить, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с „Лукойлом" или "Роснефтью". Продукция "Лукойла" транспортируется транзитом из России в Калининград экспедиторами, имена которых мы не можем раскрыть из-за договорных обязательств", – заявила компания.

После наложения на "Лукойл" санкций США и Британией, LTG заявила, что будет следовать рекомендациям своих иностранных партнеров с целью управления бизнес-рисками.

"После переходного периода для завершения транзакций LTG не будет осуществлять никаких перевозок, к которым причастны "Лукойл" или „Роснефть", подпадающие под санкции США и Великобритании, или компании, которые каким-либо образом связаны с ними", – заявила компания.

Поэтому LTG проинформировала Министерство транспорта и коммуникаций и Министерство иностранных дел, которые координируют внедрение международных санкций, о возможном влиянии на транзит.

"Лукойл" объявил в начале этой недели, что прекратит свою международную деятельность после того, как на него были наложены санкции президентом США Дональдом Трампом.

Также в США заверили, что президент будет следить за соблюдением введенных им санкций против России, чтобы заставить хозяина Кремля сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенные США санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл" на 56-57% повлияют на нефтяной экспорт РФ.