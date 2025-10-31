CNN: Пентагон поддержал предоставление Украине ракет "Томагавк", но решение за Трампом

Пентагон дал "зеленый свет" на поставки Украине ракет "Томагавк", заявив Белому дому, что это не окажет негативного влияния на запасы США – однако политическое решение о поставках остается в руках Дональда Трампа.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, пишет "Европейская правда".

Объединенный штаб сообщил Белому дому о своей оценке в начале октября, непосредственно перед встречей в Вашингтоне Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который настаивал на предоставлении ракет.

Вместо этого Трамп на встрече с Зеленским заявил, что он бы не хотел предоставлять ракеты Украине, поскольку "мы не хотим отдавать то, что нам нужно для защиты нашей страны".

Оценка Пентагона ободрила европейских союзников США, которые считают, что теперь у США меньше поводов не предоставлять ракеты, заявили два европейских чиновника. Трамп также заявил за несколько дней до встречи с Зеленским, что США имеют "много "Томагавков", которые потенциально могут предоставить Украине.

Поэтому американские и европейские чиновники были удивлены, когда через несколько дней Трамп резко изменил свою позицию, заявив во время вступительного слова на рабочем обеде с Зеленским, что США нужны "Томагавки". Затем он сказал Зеленскому за закрытыми дверями, что США не будут предоставлять ракеты, по крайней мере пока.

Решение Трампа было принято на следующий день после его телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным, который сказал президенту США, что "Томагавки" могут поразить крупные российские города, такие как Москва и Санкт-Петербург, и что это не окажет значительного влияния на ход боевых действий, но повредит отношениям между США и Россией.

Вместе с тем, ранее источники CNN сообщили, что Трамп не отказался от идеи поставок ракет, и администрация подготовила планы по их быстрой поставке Украине, если Трамп даст соответствующий приказ.

Хотя Пентагон не испытывает беспокойства по поводу запасов, американские военные все еще решают, как Украина будет учиться пользоваться ракетами и развертывать их, сообщили собеседники телеканала.

Источники добавили, что для эффективного использования ракет Украиной еще нужно решить несколько оперативных вопросов.

Один из нерешенных вопросов заключается в том, как Украина будет запускать ракеты, если США их предоставят. Ракеты "Томагавк" обычно запускаются с кораблей или подводных лодок, но ВМС Украины сильно истощены, поэтому ракеты, вероятно, придется запускать с суши. Корпус морской пехоты и армия США разработали наземные пусковые установки, которые могут быть предоставлены Украине.

Но даже если США не захотят предоставить пусковые установки, европейские чиновники считают, что Украина сможет найти способ.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что предоставление Украине ракет Tomahawk остается "на рассмотрении" у Трампа.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Трамп не сказал "нет" относительно возможности поставки дальнобойных ракет Tomahawk, но и "да" не сказал.