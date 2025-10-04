В Лондоне на протесте против запрета пропалестинской группы задержали 175 человек

В Лондоне проходит крупная акция протеста против запрета деятельности инициативы Palestine Action, из-за ее упоминания на плакатах протест сопровождается масштабными задержаниями.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Акция против запрета группы Palestine Action собралась днем 4 октября на Трафальгарской площади Лондона, а также в Манчестере – несмотря на призывы властей воздержаться от протеста на фоне теракта возле синагоги в Манчестере.

Группа, напомним, отличилась повреждением самолетов на военной авиабазе, что стало основным поводом для ее запрета.

PA

В полиции Лондона сообщили о задержании 175 человек.

Представитель полиции Грэм Веттон отметил, что протест проходит в целом мирно, но многие участники считаются правонарушителями просто из-за плаката с упоминанием Palestine Action, потому что с момента ее запрета демонстрировать какую-либо ее поддержку противозаконно.

PA

Шестерых человек задержали за то, что они развернули баннер на Вестминстерском мосту.

Акция в Манчестере уже завершилась, о задержаниях на ней не сообщается. Участники шли шествием по городу с плакатами "остановите геноцид Израиля в Газе". Рядом собрался небольшой контрпротест.

Отметим, в последние дни пропалестинские демонстрации проходят во многих городах Европы. Триггером для новой волны протестов стало задержание Израилем судов так называемой гуманитарной "флотилии" в секторе Газа.

В Берлине пропалестинские активисты облили краской здание МИД.

Пропалестинский митинг в Гааге в Нидерландах вечером 2 октября закончился задержанием более 200 человек.

В пятницу на акции по всей территории Италии вышли сотни тысяч людей. В субботу десятки акций запланированы в Испании, протест в Барселоне собрал около 70 тысяч участников.