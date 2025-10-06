Украинские оборонные компании запустят совместные производственные проекты в Дании

Украинские оборонные компании будут запускать новые совместные производственные проекты на территории Дании.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, запуск украинскими оборонными компаниями новых совместных производственных проектов на территории Дании предусмотрен Меморандумом о взаимопонимании.

Этот Меморандум Шмыгаль подписал 6 октября вместе с датскими коллегами – министром обороны Троельсом Лундом Поульсеном, министром промышленности, бизнеса и финансовых дел Мортеном Бьодсковым и министром иностранных дел Ларсом Лёке Расмуссеном.

Меморандум предусматривает начало украинскими оборонными компаниями производства на территории Дании, создание совместных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС для реализации совместных проектов.

В сентябре писали, что украинский производитель оружия начнет производство твердого ракетного топлива в Дании.

В конце августа писали, что Дания в ближайшие недели пригласит к запуску производства на своей территории первую компанию украинского оборонно-промышленного комплекса, а к концу 2025 года таких станет еще больше.