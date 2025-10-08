Эстония поддерживает призыв к уменьшению количества онлайн-покупок из Китая

Налоговая и таможенная служба Эстонии (MTA) соглашается с необходимостью ограничить покупки в китайских интернет-магазинах и отправку их товаров по почте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель генерального директора по таможенным вопросам MTA Урсула Риимаа, которую цитирует ERR.

По ее словам, объем товаров, поступающих в Эстонию преимущественно из китайских интернет-магазинов, за короткое время вырос в десять раз, что создало проблемы для Налогово-таможенной службы.

В прошлом году в Европейскую экономическую зону поступило 4,6 миллиарда посылок, 98% из которых происходили из Китая. Небольшие отправления из Азии представляют вызов для таможенных органов по всему Европейскому Союзу, отметила Риимаа.

"Да, небольшие посылки, поступающие из Азии в Европу, являются проблемой не только для Эстонии, но и для всех таможенных органов ЕС... Для сравнения, объем товаров на одном рейсе сегодня равен тому, что мы получали за весь месяц. Объемы значительно выросли – в десять раз", – сказала она.

Это увеличение стало тяжелым бременем для таможенных операций, поскольку каждая партия товаров должна пройти предварительный анализ рисков, включая проверку предварительных данных и идентификацию покупателя.

В этом контексте Риимаа указала на таможенную реформу, которая сейчас проводится в масштабах ЕС.

"На национальном уровне очень сложно эффективно реагировать на бум электронной торговли. ЕС делает первые шаги – в прошлом году Европейская комиссия предложила план таможенной реформы. Ключевой частью этого плана является решение вопроса, как справиться со взрывным ростом объемов электронной торговли", – рассказала она.

По ее словам, некоторые из идей, которые сейчас обсуждаются, включают отмену порога освобождения от пошлины в размере 50 евро и введение платы за обработку, чтобы помочь таможенным органам расширить свои контрольные полномочия.

Также есть инициатива по увеличению ответственности онлайн-платформ.

Ранее генеральный директор Финской таможенной службы Сами Ракшит призвал ограничить покупки в китайских интернет-магазинах и отправку их товаров по почте, поскольку таможенники не справляются с увеличением количества посылок в несколько десятков раз.

Напомним, в августе итальянский антимонопольный орган (AGCM) наложил штраф в размере 1 млн евро на китайский интернет-магазин одежды Shein за введение покупателей в заблуждение относительно влияния его продукции на окружающую среду.

Впоследствии во Франции Shein получил штраф в 150 млн евро от французских властей за неправомерное использование файлов cookie.