Швейцария ограничит статус защиты для украинцев из семи западных областей

Швейцария решила с 1 ноября ограничить предоставление статуса защиты (Status S) для украинских беженцев, происходящих из семи западных областей Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует SRF.

Федеральный совет Швейцарии решил с 1 ноября изменить подход к предоставлению статуса защиты украинцам.

Поскольку в Украине "устойчивая стабилизация... в среднесрочной перспективе не представляется реалистичной", швейцарское правительство и в дальнейшем будет предоставлять украинцам статус защиты. Однако парламент Швейцарии требовал различать регионы Украины, возвращение в которые считается приемлемым, и теми, куда возвращение неприемлемо.

Таким образом правительство Швейцарии выполняет это требование и считает приемлемым возвращение украинцев в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

Новые правила вступят в силу с 1 ноября этого года. Те, кто уже получил статус защиты, не подпадают под новые ограничения.

Федеральный совет также решил, что статус защиты будет отменен не ранее начала марта 2027 года.

"Чтобы понять масштаб: среди беженцев, которые сейчас находятся в Швейцарии и имеют статус защиты, лишь немногим более 10% происходят из тех регионов, которые федеральная власть сейчас считает безопасными", – отметил редактор SRF Доминик Майер.

Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) и в дальнейшем будет проверять каждое заявление украинцев индивидуально. Если SEM отклонит ходатайство о защите, поскольку лицо происходит из региона, куда возвращение считается приемлемым, будет принято решение о выдворении.

Если же в конкретном случае выполнение такого решения окажется юридически невозможным или индивидуально неприемлемым, лицо временно оставят в Швейцарии.

Украинцы, которые по новым правилам больше не смогут получить статус защиты, могут подать заявление о предоставлении убежища. Кроме того, они могут выехать в одну из стран ЕС.

Напомним, в сентябре в ЕС одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты.

Читайте также: Время возвращаться в Украину? Как ЕС изменит правила для украинских "беженцев" после 2026 года.