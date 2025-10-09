Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали "первый этап мирного плана"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп объявил, что это "великий день" для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки.

"Мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы сделать возможным это историческое и беспрецедентное событие", – подчеркнул он.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущего этой территории.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторую годовщину атаки ХАМАС на Израиль заявила, что нельзя терять возможности достичь прекращения огня в Газе.