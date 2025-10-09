Каллас: Украина не сможет победить Россию в войне одна

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула важность продолжать и увеличивать поддержку Украины, поскольку она не сможет одна победить в войне против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в интервью Zeit.

Каллас отметила, что верит в способность Украины победить Россию в войне.

В этом контексте она напомнила заявление президента США Дональда Трампа, который оптимистично высказывался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

"Украинцы имеют для этого волю. Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить еще больше территорий и оттеснить Россию еще дальше. Но, конечно, она не сможет сделать это самостоятельно. Поэтому так важно, чтобы мы продолжали увеличивать нашу поддержку", – подчеркнула она.

По словам главы европейской дипломатии, чем сильнее будет Украина в военном плане, тем сильнее она будет за столом переговоров.

Каллас также рассказала, что за последние тысячу дней российские войска захватили около одного процента территории Украины. При этом они понесли очень большие потери.

"Россия хорошо умеет вести войну на истощение. Путин делает ставку на эту "способность". Он считает, что у него больше выносливости, чем у европейцев, но он ошибается. Войны заканчиваются, когда у одной из воюющих сторон заканчиваются средства для продолжения войны. И сегодня мы видим, что российская экономика переживает не лучшие времена", – добавила она.

Между тем Трамп выразил уверенность в том, что в конце концов ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую РФ развязала против Украины.