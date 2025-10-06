Мерц подозревает, что за полетами неизвестных дронов стоит Россия

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.

Заявление немецкого канцлера приводит DW, пишет "Европейская правда".

Из-за беспилотников главный аэропорт Мюнхена закрывали в течение выходных, что привело к отмене многих рейсов и оставлению тысяч пассажиров без возможности вылета.

"Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия", – заявил Мерц.

Немецкий лидер назвал количество вторжений в другие европейские страны беспрецедентным – даже по сравнению с периодом холодной войны.

Единственным утешением было то, что ни один из дронов, замеченных до этого времени, не был вооружен, сказал Мерц.

Как добавил немецкий канцлер, судя по всему, дроны выполняли разведывательные полеты.

Сообщалось, что поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена также приостанавливал работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Министр обороны Борис Писториус призвал к спокойствию несмотря на полеты неизвестных беспилотников.