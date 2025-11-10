Три страны помогут Бельгии в противодействии неизвестным беспилотникам

Великобритания, Франция и Германия предоставят персонал и оборудование, чтобы помочь Бельгии противостоять вторжением беспилотников вокруг чувствительных объектов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен поблагодарил "наших британских друзей" за их решение разместить в Бельгии команду по противодействию беспилотникам после того, как перед этим было объявлено об аналогичных шагах Франции и Германии.

Национальный центр воздушной безопасности Бельгии будет полностью введен в эксплуатацию к 1 января 2026 года, заявил Франкен после проведения экстренного заседания Совета национальной безопасности в четверг. Тем временем бельгийское правительство обратилось за помощью к Берлину, Парижу и Лондону, которые присылают экспертов по военно-воздушным силам.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вторжения беспилотников связаны с продолжающимися переговорами об использовании замороженных российских активов для финансирования усилий Украины, направленных на защиту от тотального вторжения Москвы. Активы в основном хранятся в бельгийском банке Euroclear.

"Это мероприятие, направленное на распространение неуверенности, на нагнетание страха в Бельгии: "Не смейте трогать замороженные активы. Это нельзя трактовать иначе", – заявил Писториус.

На прошлой неделе рейсы в и из бельгийского аэропорта Льежа были временно приостановлены из соображений безопасности после того, как были обнаружены беспилотники. То же самое произошло в аэропорту Брюсселя.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – вероятнее всего Россия.