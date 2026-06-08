Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении, набрав более 50% голосов

По состоянию на утро 8 июня предварительные результаты выборов в Армении показывают, что партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные армянской службой "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Как свидетельствуют данные, после подсчета голосов с 1924 участков из 2005 партия Пашиняна набирает 50,07% голосов и получает 64 депутатских мандата из 105.

Второе место заняла "Сильная Армения" с 23,35% голосов и 29 мандатами. Третьим финишировал блок "Армения", который заручился поддержкой 9,86% избирателей и получил 12 мест в парламенте.

Явка на выборах составила 58,97%, в голосовании приняли участие почти 1,4 миллиона граждан из более чем 2,5 миллиона зарегистрированных избирателей.

Сам Пашинян уже заявил об "исторической победе, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения".

Выборы проходят на фоне обострения давления на Ереван со стороны Москвы из-за курса Пашиняна на сближение с ЕС.

После саммита ЕАЭС Путин пригрозил Армении "украинским сценарием" из-за ее евроинтеграционных устремлений. Также Россия отзвала своего посла в Армении для консультаций. Кроме того, начались меры экономического давления.

Агентство Reuters на основе общения с представителями западных спецслужб и документов рассказало, как Россия пытается предотвратить победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.

Подробнее на эту тему – в статье Шантаж и пряник Кремля. Как Путин идет к поражению в Армении и что планирует после него.