Трамп: у Нетаньяху не будет иного выбора, кроме как принять соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться на любое соглашение, достигнутое между США и Ираном.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает "Европейская правда".

По словам Трампа, именно он будет "принимать решения" по урегулированию конфликта с Ираном.

"У него не будет выбора. Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Он [Нетаньяху] не принимает решений", – сказал американский президент.

Также он заявил, что удары Ирана не изменили его желания завершить переговоры между США и Ираном.

"Это никак не повлияет на соглашение. Посмотрим, чем это закончится. Но они [ракетные удары по Израилю] были атаками, которые вообще не имели эффекта. Это одна из тех вещей, которая продолжается уже 3000 лет, или 47 лет, в зависимости от того, как считать", – сказал Трамп.

В то же время Трамп не выразил уверенности в том, что соглашение с Ираном будет заключено в ближайшее время.

"Я думаю, что переговоры продолжаются. Посмотрим, что будет", – отметил президент США.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что после ударов Армии обороны Израиля по Ливану президент США отругал израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора.

Впоследствии Трамп подтвердил, что отругал Нетаньяху, поскольку "немного раздражен тем, что тот постоянно воюет с Ливаном".

В свою очередь сам Нетаньяху признал, что между ним и Трампом существуют разногласия, однако добавил, что по главным вопросам их мнения совпадают.