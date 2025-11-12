В последние месяцы Литва живет в ситуации перманентного политического кризиса: отставка премьера Гинтаутаса Палуцкаса, переформатирование коалиции, риск того, что популисты получат стратегически важное Министерство энергетики, скандалы вокруг Минкульта и отставка министра обороны.

Но главное – нынешний кризис ведет к усилению политического влияния относительно небольшой группы политиков-популистов, которые выступают за уменьшение поддержки Украины.

О том, есть ли риск коррекции внешнего курса Литвы и почему нынешний кризис вообще стал возможным, "ЕвроПравде" рассказал литовский политолог и политический обозреватель Витаутас Бруверис. Его ответы – в материале "Украинцы считают, что Литва никогда не пойдет курсом Словакии. Но это не так". Далее – основные тезисы литовского политолога.

Нынешнюю политическую ситуацию в Литве можно охарактеризовать как политический кризис. Более того, как кризис, который только углубляется. Другими словами – впереди будет только хуже.

Главная причина этого кризиса – это вторая по влиянию политическая сила (ее даже не стоит называть партией, ведь это проект под одного человека), которая называется "Звезда Нимана".

Этот политический проект ведет себя очень агрессивно, но одновременно – постепенно расширяет свое влияние. И теперь он уже торпедирует основные направления литовской внешней политики.

Что я имею в виду? Сначала лидер этой политической силы Ремигиюс Жемайтайтис участвовал в президентских выборах. И уже тогда он начал ломать все возможные табу, транслируя откровенно пророссийские, антиукраинские, антизападные, анти-ЕСовские и антиамериканские нарративы, а также антисемитские идеи.

Здесь стоит уточнить, что в Украине существует несколько идеализированный образ Литвы – наиболее проукраинской, полностью прозападной страны, где невозможны процессы, как в Венгрии или Словакии.

Но на самом деле они вполне возможны и в Литве. Ведь у нас всегда был электорат, который можно охарактеризовать как "вата разной степени мягкости".

Такой "ватный" электорат был всегда, однако сейчас он переживает настоящий ренессанс.

Сейчас "Заря Нимана" входит в правящую коалицию, более того – является второй по влиянию партией этой коалиции. И пользуясь этим, они все более агрессивно атакуют тех министров, которые им не нравятся.

В целом после переформатирования коалиции в 2025 году давление популистов на правительство только усилилось.

В состав коалиции вошел и Союз зеленых и крестьян – партия левого спектра, которая имеет в своем составе политиков-популистов, идеологически сходных с "Зарей Нимана".

А в дополнение, вместе с "зелеными крестьянами" в коалицию попала маленькая, но абсолютно пропутинская партия "Избирательная акция поляков".

Социал-демократы могли без проблем самостоятельно сформировать правительство меньшинства и управлять, привлекая голоса других политических сил. Но они предпочли альянс с популистами.

Мы медленно, но дрейфуем в сторону Венгрии и Словакии.

И хотя поддержка Украины сохраняется, наш курс становится все более пустым и декларативным. И это худшая ситуация.

Президент мог не допустить нынешней ситуации. Он мог настоять, что "Зарю Нимана" нужно изолировать, а не приглашать в коалицию.

Однако есть один нюанс. Президент Науседа ненавидит консерваторов, а особенно их бывшего лидера – экс-главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса. Поэтому он хотел как можно быстрее сформировать коалицию, пусть с "Зарей", но чтобы у консерваторов не было ни малейшего шанса влиять на новое правительство.

А теперь он просто не хочет признавать свою ошибку.

Выходом из ситуации могут стать досрочные выборы.

