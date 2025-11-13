В G7 изучают меры против стран, которые помогают финансировать военные усилия России

Министры иностранных дел стран "Группы семи" поддержали необходимость увеличения расходов России на войну против Украины и заявили, что изучают новые меры давления на страны, которые помогают агрессору.

Об этом говорится в заявлении министров по результатам встречи в Канаде, передает "Европейская правда".

Во время встречи министры подтвердили непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, свободы, суверенитета и независимости.

"Мы подтвердили, что немедленное прекращение огня является крайне необходимым. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой", – говорится в заявлении.

"Мы увеличиваем экономические расходы для России и изучаем меры против стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России", – добавили министры.

Они также осудили предоставление России военной помощи со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения со стороны Китая, который является решающим фактором, способствующим российской войне.

"Мы приняли во внимание продолжающиеся дискуссии по широкому спектру вариантов финансирования, включая дальнейшее использование обездвиженных российских суверенных активов в наших юрисдикциях на скоординированной основе для поддержки Украины", – говорится в заявлении.

Министры также осудили недавние прямые атаки России на энергетическую инфраструктуру и подтвердили поддержку энергетической безопасности Украины.

По просьбе Украины на полях встречи "Группы семи" в Канаде также состоялась встреча украинского министра Андрея Сибиги с министрами иностранных дел Италии, Германии, Франции и топ-дипломатом Европейского Союза.

Как сообщалось, министр иностранных дел Андрей Сибига в среду поговорил с государственным секретарем США Марко Рубио на полях министерской встречи "Группы семи" в Канаде.