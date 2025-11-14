СМИ: администрация Трампа готовит депортацию около 80 украинцев

Администрация Трампа готовится депортировать многочисленных украинцев с окончательными приказами о высылке на разрушенную войной родину.

Об этом говорится в материале Washington Post, передает "Европейская правда".

В среду Министерство юстиции США заявило в судебном представлении, что правительство планирует депортировать 41-летнего Романа Суровцева в Украину уже в понедельник. Его адвокаты заявили, что, похоже, Иммиграционная и таможенная служба пытается выслать "значительное количество" граждан Украины, а другим задержанным сообщили, что их вывезут "военными рейсами в Украину или Польшу в понедельник".

Ольга Стефанишина, посол Украины в США, заявила, что посольству известно о "примерно 80 гражданах Украины", которые имеют окончательный приказ о выдворении "за нарушение американского законодательства".

По ее словам, американские власти работают над логистическими мерами для проведения депортации, "принимая во внимание отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной".

"Следует отметить, что депортация является широко используемым правовым механизмом, предусмотренным иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это рутинная процедура, которая применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушающим условия пребывания на территории США, независимо от их гражданства", – сказала Стефанишина.

Адвокаты Суровцева, Эрик Ли и Крис Годшалл-Беннетт, заявили, что они обеспокоены тем, что украинцы и другие бывшие граждане Советского Союза рискуют быть высланными, не имея возможности протестовать против депортации.

"Украина является зоной боевых действий, в настоящее время она находится в военном положении, и вполне вероятно, что любые депортированные будут принудительно мобилизованы в армию и отправлены на фронт, где они столкнутся с высокой вероятностью смерти", – говорят адвокаты.

Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что "из соображений оперативной безопасности ICE не подтверждает предстоящие операции по депортации", но что Суровцев "получил полную надлежащую правовую процедуру", и что "каждый задержанный получает надлежащую правовую процедуру и его претензии были выслушаны".

Если депортируют всех 80 человек, это будет самый высокий показатель за последние годы. По данным Иммиграционной службы, в 2024 финансовом году из США было депортировано 53 украинца.

Согласно международным договорам, чиновники не должны отправлять людей в страны, где их могут преследовать или пытать. Даже злостные преступники должны быть защищены от пыток. Но правозащитники говорят, что администрация Трампа расширяет границы этих принципов, пытаясь отправить людей с криминальным прошлым в такие страны, как Южный Судан, который находится на грани гражданской войны, а теперь и в Украину.

Летом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что склоняется к тому, чтобы позволить украинцам оставаться в США до окончания войны. "У нас много людей, которые прибыли из Украины, и мы работаем с ними", – сказал он.

В конце января чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ, которые позволяли мигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда в страну для украинцев.