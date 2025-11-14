Мэр столицы Албании продолжит управлять городом из тюрьмы

Мэра албанской столицы Тираны Эриона Велиая, который находится за решеткой по обвинениям в коррупции, не планируют лишать полномочий до следующих местных выборов 2027 года.

Велиай находится за решеткой с февраля 2025 года, когда его арестовали, и поэтому не может выполнять свои обязанности. Его обвиняют в коррупции, отмывании денег и сокрытии состояния. Он отрицает обвинения и называет свое задержание несправедливым.

На этом фоне в сентябре премьер Албании Эди Рама инициировал увольнение мэра Тираны, что и сделал городской совет. Но 3 ноября Конституционный суд Албании признал это решение горсовета недействительным, поскольку Велиай не присутствовал лично во время его принятия.

Это вызвало путаницу, которую Рама прокомментировал в эфире одного из албанских телеканалов. "Велиай останется мэром до 2027 года", – сказал он, тем самым сделав его увольнение невозможным.

Хотя ситуация является беспрецедентной для албанской политики, мэр Тираны уже принимал по крайней мере некоторые решения, находясь за решеткой. Например, 11 ноября Велиай подписал распоряжение украсить город к новогодним праздникам.

В прошлом году албанский суд освободил из-под стражи бывшего мэра города Химара, этнического грека Фреди Беллери, заключение которого вызвало дипломатический спор с соседней Грецией.

