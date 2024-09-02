В Албании освободили из-под стражи экс-мэра-грека, заключение которого возмутило Афины
Албанский суд освободил из-под стражи бывшего мэра города Химара, этнического грека Фреди Беллери, заключение которого вызвало дипломатический спор с соседней Грецией.
Об этом порталу BIRN сообщил его адвокат, пишет "Европейская правда".
По словам адвоката Беллери, политика освободили при условии обязательного пребывания на связи с тюремной службой Албании в течение пяти недель – это на неделю меньше, чем осталось ему отбыть.
Сам Беллери заявил, что планирует подать иск в Европейский суд по правам человека из-за "того, в чем мне отказал албанский режим в результате переворота".
Представитель греческого правительства Павлос Маринакис назвал освобождение экс-мэра Химары является "позитивным событием", но оно "не означает, что мы забудем о том, что произошло".
"В лице Фреди Беллери греческое правительство и греческое меньшинство в Албании имеют представителя в Европейском парламенте, который будет говорить о его правах", – подчеркнул он.
Беллери арестовали после выборов прошлого года по обвинениям в подкупе избирателей.
Его заключение вызвало дипломатический конфликт между Тираной и Афинами, который углубился, когда правоцентристская партия власти в Греции "Новая демократия" выдвинула Беллери кандидатом на выборах в Европейский парламент.
Несмотря на пребывание в тюрьме, Беллери победил на выборах. Албания позволила ему выйти из тюрьмы и поехать в Страсбург, чтобы принять присягу европарламентария.
Тем временем албанские власти провели перевыборы мэра Химары, на которых победил другой представитель этнического греческого меньшинства.