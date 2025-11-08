Во Франции предъявили обвинение еще одному покупцу секс-кукол детской внешности

Во Франции сообщают о еще одном уголовном деле в связи с продажей на торговых онлайн-платформах секс-кукол в образе малолетних девочек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Стало известно об аресте еще одного мужчины, который ранее приобрел на китайской платформе Shein двух секс-кукол в виде малолетних девочек, из-за которых платформа попала в скандал.

46-летнему мужчине из департамента Изер на востоке страны предъявили обвинение по статье о ввозе, владении или приобретении одного или многих изображений несовершеннолетнего порнографического характера.

Куклы были приобретены в июле и октябре 2025 года. Как следует из комментариев представителей прокуратуры, мужчина решил сам сдаться полиции, вероятно испугавшись после скандала вокруг Shein, что рано или поздно его начнут искать.

Ранее сообщалось о перехвате посылки с такой куклой и задержании ее 56-летнего покупателя с юга Франции.

Напомним, скандал с Shein набрал обороты в минувшие выходные – после того, как французские регуляторы заметили на платформе секс-кукол в образе малолетних девочек.

Вдобавок, один из депутатов нашел в каталогах платформы предметы, классифицируемые как оружие категории А и продажа которых нарушает французское законодательство.

Французская прокуратура сообщила о расследовании в отношении онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress и Wish из-за подозрений в присутствии в каталоге нелегальных товаров.

В правительстве Франции также анонсировали "операцию исключительных масштабов" по контролю содержимого посылок, прибывающих в страну с Shein.

Все это не помешало открытию в Париже первого физического магазина Shein, что сопровождалось ажиотажем и акциями протеста – по поводу секс-кукол и нарушения прав уйгурского меньшинства в Китае.

Временное решение о приостановлении доступа к платформе Shein в итоге отменили.