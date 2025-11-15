Гренландия ограничивает права иностранцев на владение недвижимостью из-за посягательств США

Парламент Гренландии одобрил новые правила владения недвижимостью иностранцами на фоне роста интереса к недвижимости в стране со стороны США.

Об этом сообщает The Local, пишет "Европейская правда".

Вся земля в Гренландии принадлежит государству и не может быть приобретена, но физические лица могут получить право на пользование конкретным участком. Однако недвижимость можно покупать и продавать.

Новые правила затрудняют иностранным гражданам получение разрешения на использование земельного участка и приобретение недвижимости.

Законопроект был подан после того, как власти заметили "определенный интерес" со стороны иностранцев к приобретению недвижимости в Гренландии.

В частности, местные СМИ писали, что агенты по недвижимости в Гренландии заметили резкий рост интереса со стороны американцев, желающих приобрести землю в этой стране.

Это произошло после неоднократных заявлений президента Дональда Трампа в течение последнего года о том, что он хочет взять под контроль Гренландию.

Гренландские политики внесли в январе законопроект, который затрудняет иностранным гражданам приобретение земли и недвижимости, быстро отреагировав на настроения Трампа.

Согласно новому закону, только гренландские, фарерские или датские компании или физические лица могут получить разрешение на использование земли или приобретение недвижимости в Гренландии.

Лица, не имеющие датского гражданства (которое также предоставляется жителям Гренландии), должны проживать в Гренландии и платить налоги в течение не менее двух лет.

Покупатели, которые не соответствуют критериям, но надеются на приобретение недвижимости, могут обратиться к правительству за специальным разрешением.

Нарушение закона, который вступит в силу в январе 2026 года, может привести к наложению штрафа.

Как известно, с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.

