Еврокомиссар раскритиковал США за ослабление санкций в отношении российской нефти

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис раскритиковал решение США продлить действие исключения из санкций в отношении продажи российской нефти.

Об этом он заявил во время общения с журналистами во вторник, 19 мая, накануне встречи министров финансов стран G7 в Париже, цитирует Euractiv, пишет "Европейская правда".

Домбровскис предупредил, что этот шаг лишь увеличит финансовые доходы Москвы, полученные с начала войны в Ираке.

"С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас время ослаблять давление на Россию", – заявил он.

Также Домбровскис подчеркнул, что именно Россия извлекает выгоду из войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо.

Эти замечания прозвучали после того, как вечером 18 мая министр финансов США Скотт Бессент объявил, что Вашингтон продлит на 30 дней действие исключения из санкций в отношении российской нефти, которая уже находится в море.

Об этом решении официально стало известно лишь через два дня после того, как Вашингтон возобновил санкции против российской нефти, не продлив действие исключения.

Напомним, речь идет о временном ослаблении санкций против российской нефти, находящейся в море. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.