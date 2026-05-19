Украина и Латвия отвергли заявления РФ о подготовке ударов с латвийской территории

Украина и Латвия отвергли заявления России о том, что Рига якобы дала Украине разрешение на использование территории страны для ударов по российским регионам.

Об этом заявили президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 19 мая, в службе внешней разведки РФ заявили, что Украина якобы готовится к ударам по регионам РФ с территории Латвии.

Такое заявление отверг Ринкевичс, который заявил, что Россия врет.

"Россия врет утверждая, что Латвия позволяет любой стране использовать латвийское воздушное пространство и территорию для ударов по России или любой другой стране", – сказал он.

Тихий, в свою очередь, подчеркнул, что Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена этого делать.

"Российская ложь является лишь продолжением более широкой пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и во всем Балтийском регионе. Мы благодарим наших латвийских друзей за то, что они видят их насквозь", – добавил он.

Стоит отметить, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке с должности после новой волны критики после 7 мая, когда "заблудившиеся беспилотники", впервые нанесли ущерб на территории Латвии – оба взорвались на территории нефтехранилища.

Министр заявил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку, если так решит Сейм.

