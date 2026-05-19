Опрос показал, у кого больше всего шансов возглавить лейбористов в случае отставки Стармера

Опрос, проведенный среди членов Лейбористской партии Великобритании, показал, что главным претендентом на пост нового лидера партии является мэр Большого Манчестера Энди Бернем.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованные Sky News.

В случае внутрипартийной борьбы за лидерство его считают главным кандидатом 47% членов Лейбористской партии – этот показатель выше, чем у кого-либо другого, включая премьер-министра Кира Стармера.

Действующий глава правительства Великобритании занимает второе место с 31% поддержки, тогда как экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг имеет 4%.

Членов Лейбористской партии также попросили выбрать между Стритингом и Бернемом в прямом противостоянии. В таком случае Бернем выиграл бы у своего оппонента с 80% голосов против 10%.

Также опрос показал, что лишь 28% членов партии считают, что Стармер должен остаться лидером и возглавить лейбористов на следующих выборах.

YouGov опросил 706 членов Лейбористской партии в период с 14 по 18 мая.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост из-за внутрипартийного давления после поражения на местных выборах.

Напряженность внутри Лейбористской партии возросла после того, как бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что будет бороться за пост лидера партии и премьер-министра в случае объявления внутрипартийной борьбы.

Заявление Стритинга прозвучало через несколько дней после того, как он ушел в отставку из правительства и публично призвал Стармера определить четкие сроки своего ухода от власти.

