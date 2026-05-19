Лидер либералов Дании надеется сформировать правительство меньшинства

Лидер Либеральной партии Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что попытается сформировать правительство меньшинства с участием своей партии, Консервативной партии и Либерального альянса.

Заявление Поульсена приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Выступая из отеля в Копенгагене, Поульсен выразил сожаление по поводу того, что переговоры о формировании правительства продолжаются так долго, и отметил, что дальнейшие переговоры "не должны затягиваться без необходимости", поскольку правительство имеет много дел, которыми нужно заниматься.

Судя по его комментариям, Поульсен делает ставку на то, что в парламенте не будет большинства, готового его свергнуть. Он надеется представить правительственную программу, которая могла бы быть частично приемлемой для некоторых партий, формально не входящих в коалицию.

Например, он утверждал, что существует явная поддержка реформистской экономической политики, направленной на снижение налогов и пошлин и помощь бизнесу.

"Это политическая концепция, против которой большинство в Фолькетинге не должно выступать; по крайней мере, если речь идет о политике, а не о конкретных личностях", – добавил Поульсен.

Напомним, действующий датский премьер Метте Фредериксен 8 мая сообщила королю, что по итогам первого раунда переговоров не смогла заручиться достаточной поддержкой партий для формирования правительства.

Поульсен вечером 8 мая перенял формирование коалиции от Фредериксен и провел первую серию встреч со всеми партиями в парламенте, прежде чем сузить круг переговоров.

Читайте подробнее: Друзья Украины ищут премьера: почему Метте Фредериксен может потерять должность в правительстве Дании.