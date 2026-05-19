Туск заявил, что пытается повлиять на решение США по развертыванию войск в Польше

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что его правительство попытается повлиять на решение Пентагона отменить размещение американских военных на территории Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время заседания правительства, сообщает Onet.

Туск сообщил, что чиновники польского Минобороны отправились в США, где проведет переговоры со своими коллегами из Пентагона по этому вопросу.

Также 19 мая в Брюсселе начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула встретится с командующим американских войск в Европе генералом Алексом Гринкевичем.

Польский премьер выразил надежду, что эти встречи принесут определенные результаты.

"Польша – самый верный и эффективный союзник. Значительные расходы, большие инвестиции, в частности в американское оборудование, и география делают Польшу ответственной за безопасность не только своей, но и многих других стран на европейском континенте. Все это заставляет меня верить, что наши встречи с американскими союзниками и убеждения принесут плоды", – сказал Туск на заседании кабинета.

Он добавил, что все контакты с американской стороной сейчас посвящены теме военного контингента США на польской территории.

"Наши американские союзники должны понимать, насколько важно тесное и высококоординированное сотрудничество, включая присутствие американских войск в Польше, для безопасности Польши, Европы, Соединенных Штатов и мирового порядка", – добавил глава правительства Польши.

Напомним, на прошлой неделе США официально подтвердили, что приостанавливают развертывание 4 тысяч американских военных в Польше.

По данным СМИ, Соединенные Штаты в начале прошлой недели направили Польше предупреждение о том, что отменяют переброску 4 тысяч военных в страну, но это сообщение "застряло" на почте начальника Генерального штаба польских Вооруженных сил.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается, несмотря на решение Пентагона.