Украина принесла извинения Эстонии за "непреднамеренные инциденты" с дронами

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал ситуацию со сбиванием беспилотника над Эстонией во вторник, 19 мая.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Тихий заявил, что Россия продолжает перенаправлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии, используя средства радиоэлектронной борьбы.

"Москва делает это намеренно, сочетая это с усиленной пропагандой. Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты", – подчеркнул представитель МИД.

Он отметил, что Украина продолжает поддерживать тесное сотрудничество между специализированными учреждениями, чтобы выяснить суть каждого случая и найти способы их предотвращения, в частности при непосредственном участии украинских экспертных групп.

"Мы еще раз подчеркиваем, что – вопреки утверждениям российской пропаганды – ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, ни Финляндия никогда не разрешали использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по России. Более того, Украина никогда не просила об этом", – подчеркнул Тихий.

Также он заявил, что россияне не имеют права обвинять Украину, страны Балтии или Финляндию в "последствиях своих действий и своей войны".

Как известно, во вторник, 19 мая, в Эстонии сбили с румынского истребителя, вероятно, "заблудившийся" украинский ударный дрон, из-за чего в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития такого аппарата над территорией страны.

