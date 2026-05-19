В ОП рассказали, сколько денег удалось привлечь к программе закупки оружия США для Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что в программу PURL, в рамках которой страны-партнеры оплачивают американское оружие для Украины, пока привлечено почти 5,5 млрд долларов.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Жовква поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте, который "продолжает быть активным популяризатором и реализатором этой программы".

"На сегодняшний день почти 5,5 миллиардов долларов привлечено, и эти средства уже работают", – сказал Жовква.

Он также опроверг информацию о том, что "якобы что-то не поставляется" по этой программе.

"Мы все видим, что происходит в мире. И, конечно, первое, что самое важное поставляется по этой программе, это – ракеты-перехватчики для антибаллистических систем, для систем Patriot. И на сегодня то, что могут наши партнеры профинансировать, и то, что американская сторона может поставлять – оно поставляется", – отметил заместитель руководителя ОП.

Всего в программе PURL финансово участвуют 25 стран-членов НАТО, а также три партнера вне Альянса.

"Да, сейчас труднее получать эти средства, но это не значит, что программа не должна работать. Она будет работать и она дает нам результат. Это то оружие и те боеприпасы, которые на сегодняшний момент готовы, они есть на складах, их можно использовать", – подчеркнул Жовква.

СМИ ранее сообщили, что союзники в Европе все больше беспокоятся за будущее программы PURL, в рамках которой страны-члены НАТО покупают оружие американского производства для Украины.

Эти беспокойства появились на фоне того, как война в Иране исчерпывает американские запасы.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина и в дальнейшем продолжит получать оплаченное партнерами американское оружие, несмотря на фактор войны на Ближнем Востоке.

Также он оптимистично настроен относительно того, что партнеры Украины и в дальнейшем будут находить нужные суммы для финансирования закупки американского оружия через инициативу PURL.