В Эстонии заявили, что дрон сбил румынский истребитель

Эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что "заблудившийся", вероятно, украинский ударный дрон сбил румынский истребитель.

Об этом он сказал в комментарии ERR, пишет "Европейская правда".

По словам Певкура, румынский истребитель, участвующий в миссии по патрулированию воздушного пространства, сбил дрон, который "заблудился" над Эстонией.

Он отметил, что обломки беспилотника упали на краю поля в селе Каблакюла в эстонской волости Пылтсамаа.

"Дрон упал в довольно болотистой местности, и сейчас мы все еще проводим поиски", – сказал он.

Эстонский министр обороны поблагодарил союзников из Румынии, которые провели эту операцию в реальных условиях.

В это же время воздушную тревогу объявили в четырех регионах Латвии, предполагают, что на территорию страны залетел один БПЛА.

На выходных на северо-востоке Литвы нашли беспилотник, предварительно – украинский ударный дрон – упавший неподалеку от домов без детонации. Стало известно, что пограничники зафиксировали его, но тогда не смогли точно установить тип аппарата; после того его "потеряли".

