В Эстонии впервые сбили дрон, вероятно украинский

В Эстонии сбили из истребителя, вероятно, "заблудившийся" украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития такого аппарата над территорией страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонская редакция Delfi, цитируя министра обороны Ханно Певкура.

Певкур сообщил, что беспилотник, который залетел в воздушное пространство Эстонии, сбили патрулирующие над странами Балтии истребители над озером Виртсъярв – в центрально-южной части страны, на полпути между ее восточной границей с РФ и побережьем Рижского залива.

"Это первый случай, когда мы самостоятельно сбили беспилотник", – заявил министр обороны.

Он отметил, что, скорее всего, речь идет об украинском БпЛА, который заблудился на пути к целям на территории России.

Воздушную тревогу, объявленную в 12 часов, пока не отменяли.

В это же время воздушную тревогу объявили в четырех регионах Латвии, предполагают, что на территорию страны залетел один БПЛА.

На выходных на северо-востоке Литвы нашли беспилотник, предварительно – украинский ударный дрон – упавший неподалеку от домов без детонации. Стало известно, что пограничники зафиксировали его, но тогда не смогли точно установить тип аппарата; после того его "потеряли".

