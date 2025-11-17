Виновнику подрыва железной дороги в Польше может грозить пожизненное заключение

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек сообщил, что по делу о подрыве железнодорожного пути вблизи Люблина следователи начали подготовительное производство – и виновнику диверсии грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Onet.

Журек, комментируя дело о повреждении путей вблизи Люблина, отметил, что производство касается диверсии и попытки вызвать катастрофу наземного транспорта.

"Не будет места на земле, где такое лицо,(которое к этому привело), сможет спрятаться", – заверил представитель польских властей.

Министр юстиции и генеральный прокурор отметил, что за диверсию предусмотрено суровое наказание – от 10 лет заключения до пожизненного заключения.

"Мы должны очень тщательно собрать все доказательства. На этом этапе расследования это закрытое дело", – подчеркнул Журек.

Министр отметил, что на этом этапе прокуратура и министерство юстиции не могут раскрывать больше деталей. "Мы должны осознавать, что это элемент гибридной войны", – подчеркнул он.

На железнодорожном маршруте между Варшавой и Люблином произошло два инцидента. Во время первого из них взрыв повредил железнодорожные пути, что, по мнению премьер-министра Дональда Туска, скорее всего, должно было привести к подрыву поезда. В другом месте поезд с 475 пассажирами должен был внезапно тормозить из-за поврежденных железнодорожных путей.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

В польском Министерстве иностранных дел заявили, что диверсии на железной дороге не повлияют на дальнейшую помощь Варшавы для Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига допустил, что к диверсионным инцидентам на польской железной дороге может быть причастна Россия и предложил Варшаве помощь с расследованием.

Поезд "Киев – Варшава" задержался почти на полчаса из-за диверсии.