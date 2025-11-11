СМИ: Британия не хочет платить ЕС 6,75 млрд евро за присоединение к ключевому оборонному фонду

Правительство Великобритании отклонило просьбу Европейской комиссии о внесении 6,75 млрд евро в ее флагманский оборонный фонд, что стало ударом по отношениям после Brexit.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия предложила Британии уплатить взнос в размере от 4 до 6,5 миллиардов евро за участие в программе "Действия по безопасности для Европы" (SAFE) и административный взнос в размере от 150 до 250 миллионов евро.

Программа является частью попытки Европейского Союза повысить обороноспособность после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году на фоне опасений, что президент Дональд Трамп сокращает обязательства США по безопасности на континенте.

Хотя фонд в основном ориентирован на оборонные компании из стран-членов ЕС, Брюссель также ведет переговоры о доступе к нему со странами, не являющимися членами ЕС, в частности с Великобританией и Канадой. Турция и Южная Корея также хотят принять участие в программе.

SAFE финансируется ЕС за счет его заемных средств, что означает, что в конечном итоге гарантируется бюджетом блока. Страны-члены делают взносы в бюджет ЕС в соответствии с размером своих экономик.

Британский высокопоставленный чиновник назвал плату, которую требует Комиссия, необоснованной и значительно превышающей сумму, которую Британия ожидает заплатить за доступ к программе, подтвердив, что Лондон отвергает эти условия. По словам источников, Франция занимает наиболее жесткую позицию относительно финансовых требований Великобритании, и что переговоры по снижению этих требований будут продолжаться.

Собеседник агентства добавил, что чиновники высокого уровня обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, предупредив, что блокирование присоединения Великобритании к SAFE подорвет европейское перевооружение и даст понять Путину, что континент несерьезно относится к противодействию агрессии со стороны Москвы.

Ближайшие недели будут ключевыми для выхода из тупика. До 30 ноября страны-члены должны подать конкретные проекты для финансирования.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Финляндию на прошлой неделе повторил стремление Анкары присоединиться к SAFE – механизму ЕС по кредитованию оборонных проектов.

