Президент Финляндии обсудит с премьером Бельгии использование росактивов для Украины

Президент Финляндии Александер Стубб намерен обсудить с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник.

Стубб отметил, что понимает обеспокоенность Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий их использования для кредита Украине.

"Я обсужу эти вопросы с премьер-министром Бельгии. Я думаю, что многие европейские лидеры понимают обеспокоенность Бельгии в этой ситуации, как с политической, так и с юридической точки зрения", – отметил финский президент.

Он выразил надежду, что к саммиту лидеров ЕС в декабре будут найдены соответствующие решения.

"Потому что чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали финансировать Украину в ее борьбе за существование и выживание".

В контексте будущего финансирования Украины Стубб отметил, что кроме использования замороженных росактивов, существует еще два варианта: прямые выплаты со стороны стран-членов ЕС или НАТО, либо за счет дополнительных займов, либо за счет использования текущих резервов. Второй вариант – это взаимное распределение долга на европейском уровне, как это было сделано с Next Generation Europe и SAFE.

Как уже сообщала "Европейская правда", об этих вариантах писала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме к лидерам стран ЕС.

По оценкам Еврокомиссии, Украина в 2026 году будет нуждаться во внешнем финансировании в размере более 71 млрд евро, из которых более 51 млрд пойдет на военные нужды.

Как известно, план ЕС по "репарационному займу" Украине с использованием российских активов затормозился из-за оговорки Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.