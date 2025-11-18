Глава МИД Испании: на поддержку Украины в этом году выделим миллиард евро

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что помощь Украине со стороны его страны в этом году составит около одного миллиарда евро.

Заявление главы испанского внешнеполитического ведомства приводит El Pais, сообщает "Европейская правда".

По словам Альбареса, в эту сумму войдут как закупки оружия в США для Украины в рамках программы PURL, так и расходы на другое оборудование, такое как генераторы, чтобы смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы.

"Испания имеет долгосрочное обязательство по суверенитету и обороне Украины и будет придерживаться его до тех пор, пока будет продолжаться война", – отметил он.

На вопрос о масштабах этого обязательства министр ответил, что в прошлом году Испания выделила Украине 1 млрд евро на приобретение военного оборудования и что в этом году ожидается "нечто подобное".

Он также отметил, что, кроме этих сумм на вооружение, Испания предоставляет другие виды помощи.

В частности, Альбарес напомнил, что Испания приняла 250 тысяч украинских беженцев, среди которых 40 тысяч детей.

Он подчеркнул, что Испания поддерживает вступление Украины в ЕС, а также создание специального трибунала для судебного преследования российских чиновников, ответственных за преступление агрессии.

Министр выразил уверенность, что левая партия Sumar, младший партнер Социалистической партии в коалиционном правительстве, которая традиционно выступает против расходов на вооружение, не будет противодействовать предоставлению военной помощи Киеву.

"Все правительство объединено стремлением к миру в Украине и Европе, все правительство осознает, что в Украине на кону стоит многое: ее суверенитет и свобода, а также права человека, международное право и международное гуманитарное право", – подчеркнул он.

Напомним, 18 ноября в Испании с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский.

Комментируя свой визит, Зеленский отметил, что Украина работает над тем, чтобы встреча с премьер-министром Педро Санчесом "принесла договоренности, которые дадут нам больше силы".