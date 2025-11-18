Глава МИД Финляндии возразила экс-президенту, предлагавшему прямые переговоры с РФ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не согласилась с мнением экс-президента страны Саули Ниинистё, который считает, что Европа должна вести прямые переговоры с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом финский министр заявила в интервью эстонскому телеканалу ETV, ее слова приводит ERR.

Валтонен убеждена, что время для прямых переговоров между Европой и Россией еще не пришло.

"На мой взгляд, Европа действовала в этом вопросе с редким единодушием: мы поддержали Украину, а с другой стороны, усилили наше собственное сдерживание и оборону и ввели значительные санкции против российской экономики. Это совершенно исключительная стратегия, которую нам удается поддерживать в течение почти четырех лет. И это правильно", – сказала она.

По мнению главы финского МИД, начинать прямые переговоры с Россией стоит тогда, когда она будет выражать готовность к мирному урегулированию развязанной ею войны против Украины.

"Действительно, с Россией можно будет вести переговоры, если станет видно, что она заинтересована в мире или возвращается к соблюдению международного права", – добавила Валтонен.

Ранее сообщалось, что Саули Ниинистё, который возглавлял Финляндию на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявил, что Европа должна вести прямые переговоры с российской стороной, как это делает президент США Дональд Трамп.

В свою очередь Трамп ранее заявлял, что пока не видит причин для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Министр обороны Великобритании Джон Хили настаивает на том, что Трамп способен убедить правителя РФ Владимира Путина начать мирные переговоры по Украине, даже несмотря на то, что переговоры продолжают буксовать.