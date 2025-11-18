Глава МЗС Фінляндії заперечила експрезиденту, який пропонував прямі переговори з РФ

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен не погодилась з думкою експрезидента країни Саулі Нііністьо, який вважає, що Європа має вести прямі переговори з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фінська міністерка заявила в інтерв’ю естонському телеканалу ETV, її слова наводить ERR.

Валтонен переконана, що час для прямих переговорів між Європою і Росією ще не настав.

"На мій погляд, Європа діяла в цьому питанні з рідкісною одностайністю: ми підтримали Україну, а з іншого боку, посилили наше власне стримування і оборону та ввели значні санкції проти російської економіки. Це абсолютно виняткова стратегія, яку нам вдається підтримувати протягом майже чотирьох років. І це правильно", – сказала вона.

На думку очільниці фінського МЗС, починати прямі переговори з Росією варто буде тоді, коли вона висловлюватиме готовність до мирного врегулювання розв’язаної нею війни проти України.

"Дійсно, з Росією можна буде вести переговори, якщо стане видно, що вона зацікавлена в мирі або повертається до дотримання міжнародного права", – додала Валтонен.

Раніше повідомляли, що Саулі Нііністьо, який очолював Фінляндію на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявив, що Європа має вести прямі переговори з російською стороною, як це робить президент США Дональд Трамп.

Своєю чергою Трамп раніше заявляв, що наразі не бачить причин для зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наполягає на тому, що Трамп здатен переконати правителя РФ Владіміра Путіна розпочати мирні переговори щодо України, навіть попри те, що переговори продовжують буксувати.