Тбилиси в воронке репрессий: как власти Грузии готовятся к отмене безвиза с ЕС

Прошло чуть больше месяца после местных выборов 4 октября, когда анонсированная за несколько месяцев "мирная революция", участники которой были уверены, казалось бы, в гарантированной победе, закончилась провалом.

В результате "Грузинская мечта" ещё больше укрепила свои позиции: "оформила" местные выборы, начала новые репрессии и ликвидировала оппозицию.

Однако это еще не все, поскольку проявилась гораздо более трагическая реальность.

Во-первых, грузинское общество собственными силами не в состоянии изменить политическую реальность в стране, которая очень похожа на белорусскую картину.

А во-вторых, Грузия еще больше отдалилась от Запада, и для нее перспективы европейской интеграции в обозримом будущем утрачены.

В то же время ЕС лишь сейчас подошел к возможности отмены безвиза, в первую очередь – для представителей правящего режима. Такой шаг выглядит явно запоздалым – он мог быть успешным, если был бы сделан хотя бы год назад.

Однако и такое наказание тревожит грузинские власти и заставляет их поднимать градус репрессий.

Власть без оппозиции

После того как режим объявил 4 октября "триумфальной победой", стало ясно, что правительство "Грузинской мечты" не остановится на достигнутом и перейдёт в наступление с ещё большей силой.

Мишенью, как и ожидалось, стали оппозиционные политические партии и мятежный гражданский сектор. О запрете оппозиционных партий, неприемлемых для режима, сам Бидзина Иванишвили намекнул в одном из своих последних телевизионных интервью, ещё до парламентских выборов 2024 года.

Таким образом, такое решение режима не стало шоком для общества.

6 ноября в Генеральной прокуратуре Грузии состоялся очередной брифинг, на котором сам генпрокурор Георгий Гваракидзе проинформировал общественность о начале новых репрессий против оппозиции.

В частности, согласно его заявлению, уголовное преследование возбуждено в отношении Михеила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Элен Хоштарии, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе за преступления, совершенные против государства. А именно: саботаж, содействие враждебной деятельности иностранного государства, финансирование деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и основ национальной безопасности, призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии, а также к свержению государственной власти.

Примечательно, что, за исключением последних двух из них (Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе), режим уже держит оппозиционеров в тюрьме.

"После начала военных действий в Украине, во избежание возможного военного конфликта с Российской Федерацией, правительство Грузии, учитывая интересы национальной безопасности, избрало политику неприменения экономических санкций против страны-агрессора и сохранения мира в стране", – говорится в заявлении генпрокурора.

По его словам, "лидеры некоторых оппозиционных партий, действующих в Грузии... в ущерб государственным интересам Грузии и с целью создания искусственной основы для введения международных санкций, предоставляли представителям иностранных государств выдуманную информацию об импорте нефтепродуктов в Грузию, а также о ситуации в грузинской военной сфере, и распространяли ложную информацию о том, что воздушное пространство Грузии якобы использовалось для доставки иранских боевых беспилотников в Российскую Федерацию".

Отмечается, что таким образом западные санкции были введены "в отношении около 300 граждан Грузии".

Также оппозиционных лидеров, а также экс-президента Михеила Саакашвили обвиняют в публичных призывах "к революции, свержению правительства, пикетированию государственных зданий и физическому противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов".

Однако "Грузинская мечта" открыла "артиллерийский огонь" по оппозиции несколькими днями ранее (28 октября), когда ее парламент обратился в Конституционный суд страны с просьбой запретить три оппозиционные партии.

В конституционном иске, подготовленном правящей партией, режим потребовал признать неконституционными и запретить "Национальное движение", "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело".

Примечательно, что партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии, ныне бежавшего из страны, не была включена в список запрещённых, поскольку год спустя она вышла из режима бойкота и вошла в парламент. При этом уточняя, что такой шаг вовсе не означал предоставления легитимности парламенту.

Однако лично Георгию Гахарии этот трюк не помог: генпрокурор объявил общественности о возбуждении в отношении него уголовного дела, предусматривающего до 13 лет лишения свободы. Гахарию обвиняют в событиях 20-21 июня 2019 года – так называемой "ночи Гаврилова". Речь идет о жестоком разгоне полицией протестов под парламентом – первый случай явного массового злоупотребления силой нынешней власти Грузии.

И хотя нарушение закона в данном случае налицо – показательно, что обвинения не были выдвинуты никому из силовиков. А тогдашний спикер парламента Ираклий Кобахидзхе, действия которого привели к этим протестам, ныне возглавляет правительство.

Конец уступок Европе

Финальным аккордом этих событий стало возвращение третьего президента Грузии и председателя Консультативного совета при президенте Украины Михеила Саакашвили из лечебного учреждения в пенитенциарное.

Сам Саакашвили назвал это решение прямым исполнением поручения Владимира Путина и публично обратился к президенту Украины с просьбой включить его в список гражданских военнопленных продолжающейся войны с соответствующими правовыми последствиями.

Впрочем, не дожидаясь реакции Киева, грузинские власти уже заявили, что вероятность передачи Саакашвили Украине – нулевая.

Стоит отметить, что Саакашвили уже три года находился в больнице – то есть в более мягких, по сравнению с тюрьмой, условиях. Одна из причин этого – нежелание грузинских властей окончательно рвать отношения с Западом.

Неофициально рассматривались даже варианты депортации Саакашвили в ЕС в случае признания результатов прошлогодних выборов.

И именно поэтому новое решение грузинских властей по Саакашвили можно назвать символичным.

"Грузинская мечта" демонстрирует, что больше не заинтересована в сохранении какого-либо диалога с ЕС.

Еще один символичный шаг "Грузинской мечты" – демонстративная ликвидация Антикоррупционного бюро, созданного в 2022 году по рекомендации Евросоюза.

Бюро так и не смогло полноценно заработать, а поэтому не представляло угрозы правящей партии. Поэтому его закрытие – публичная пощечина ЕС и демонстрация окончательного разрыва.

Безвиз не для всех

Почему "Грузинская мечта" именно сейчас пошла на шаги к окончательному разрыву с ЕС?

Наиболее вероятная причина – решение ЕС по упрощению порядка безвизового режима для третьих старн. Как ожидается, Грузия станет первой страной, на которой Евросоюзы "оттестирует" новые правила.

Как ожидается, отмена безвиза не будет тотальной – она коснется лишь представителей власти, что выглядит ударом по сохранению лояльности госаппарата.

Именно поэтому нынешнее ужесточение репрессий против оппозиции выглядит лишь запоздалой прелюдией.

Новый, также ожидаемый ход грузинских властей – репрессии против своих, однако недостаточно лояльных.

"Первой ласточкой" тут стал экс-премьер Ираклий Гарибашвили. "Внезапно" оказалось, что на посту главы правительства он занимался бизнесом, а полученные доходы декларировал как подарки от родственников.

Однако, как считается, реальной причиной открытия дела стала позиция Гарибашвили в прошлом году, когда антиправительственные протесты были в разгаре. Экс-глава правительства и тогдашний глава правящей партии пытался сложить с себя полномочия и уйти в частную жизнь.

Шаг, который был воспринят как предательство. А поэтому наказание было ожидаемым.

Остается лишь два вопроса. Во-первых, будет ли достаточно этих репрессий, чтобы гарантировать послушание госаппарата?

А если нет, то сможет ли долго существовать система, работающая в режиме самопожирания?

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"