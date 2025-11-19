В Сербии говорят о решении, которое выведет единственный НПЗ в стране из-под санкций США

Российская сторона согласилась продать свою долю в компании, которая владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом Сербии, из-за чего он попал под вторичные санкции США.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tanjug, об этом в среду сообщила министр горной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович.

По словам Джедович Ханданович, российские владельцы согласились продать свою 56,15-процентную долю в нефтяной компании Naftna Industrija Srbije (NIS).

Она добавила, что название третьей стороны не разглашается, поскольку речь идет о деловых переговорах между "серьезными компаниями", которые еще не завершены.

"Наше требование четкое: нефтеперерабатывающий завод должен возобновить работу, и необходимо как можно скорее обеспечить новые поставки сырой нефти", – сказала сербский министр.

Джедович Ханданович также сказала, что NIS через своих адвокатов в США подала в американское правительство просьбу о продлении лицензии на деятельность, чтобы компания могла продолжать импортировать нефть, а нефтеперерабатывающий завод – работать.

"Сейчас мы ждем решения правительства США относительно приемлемости их предложения, в котором мы участвуем", – добавила она.

США изначально наложили санкции на российский нефтяной сектор, в том числе и "Газпром", в январе 2025 года, но для NIS они несколько раз откладывались и, наконец, вступили в силу в начале октября.

На прошлой неделе Сербия сообщила, что российские компании "Газпром нефть" и "Газпром", которые вместе владеют контрольным пакетом акций в 56% единственного нефтеперерабатывающего завода страны, направили запрос в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), заявив о готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

Перед тем Сербия получила трехмесячную лицензию от США на поиск покупателя для NIS.