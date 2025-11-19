Укр Рус Eng

У Сербії кажуть про рішення, яке виведе єдиний НПЗ у країні з-під санкцій США

Новини — Середа, 19 листопада 2025, 16:02 — Олег Павлюк

Російська сторона погодилась продати свою частку в компанії, яка володіє єдиним нафтопереробним заводом Сербії, через що він потрапив під вторинні санкції США.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Tanjug, про це у середу повідомила міністерка гірничої промисловості та енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович.

За словами Джедович Ханданович, російські власники погодилися продати свою 56,15-відсоткову частку в нафтовій компанії Naftna Industrija Srbije (NIS).

Вона додала, що назва третьої сторони не розголошується, оскільки йдеться про ділові переговори між "серйозними компаніями", які ще не завершені.

"Наша вимога чітка: нафтопереробний завод повинен відновити роботу, і необхідно якомога швидше забезпечити нові поставки сирої нафти", – сказала сербська міністерка.

Джедович Ханданович також сказала, що NIS через своїх адвокатів у США подала до американського уряду прохання про продовження ліцензії на діяльність, щоб компанія могла продовжувати імпортувати нафту, а нафтопереробний завод – працювати.

"Зараз ми чекаємо на рішення уряду США щодо прийнятності їхньої пропозиції, в якій ми беремо участь", – додала вона.

США спочатку наклали санкції на російський нафтовий сектор, зокрема і "Газпром", у січні 2025 року, але для NIS вони кілька разів відкладалися і, нарешті, вступили в силу на початку жовтня.

Минулого тижня Сербія повідомила, що російські компанії "Газпром нефть" і "Газпром", які разом володіють контрольним пакетом акцій в 56% єдиного нафтопереробного заводу країни надіслали запит до Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), заявивши про готовність передати контроль над компанією третій стороні.

Перед тим Сербія отримала тримісячну ліцензію від США на пошук покупця для NIS.

