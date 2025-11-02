Кремль заявляет, что Трампу и Путину сейчас нет необходимости встречаться
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет необходимости во встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для урегулирования войны в Украине.
Об этом он сказал в беседе с ТАСС, пишет "Европейская правда".
По словам представителя Кремля, необходимости в саммите России и США на высшем уровне сейчас нет.
"Гипотетически рассуждая, она (встреча) возможна, но на данный момент в ней нет необходимости. На данный момент есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования", – сказал он.
Напомним, президент США Дональд Трамп в октябре передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.
Сам Путин, комментируя заявление Дональда Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".
Венгерская сторона заявляет, что в решении Трампа отменить саммит виноваты "провоенные элиты".