Президент Ирана пообещал восстановление всех ядерных объектов "с большей силой"

Тегеран восстановит свои ядерные объекты "с большей силой", заявил в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Пезешкиан высказал свои комментарии во время визита в Организацию по атомной энергии страны, в ходе которого он встретился с руководителями иранской ядерной промышленности.

"Уничтожение зданий и заводов не создаст для нас проблем, мы восстановим их и с большей силой", – заявил иранский президент государственным СМИ.

При этом он добавил, что страна не стремится получить ядерное оружие.

"Все это предназначено для решения проблем людей, для борьбы с болезнями, для здоровья людей", – сказал Пезешкян, имея в виду ядерную деятельность Ирана.

В июне США нанесли удары по иранским ядерным объектам, которые, по словам Вашингтона, были частью программы, направленной на разработку ядерного оружия.

Тегеран утверждает, что его ядерная программа имеет исключительно гражданское назначение.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что он прикажет провести новые атаки на ядерные объекты Ирана, если Тегеран попытается возобновить работу объектов, которые США бомбили.